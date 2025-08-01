В Воскресенске прошла выездная администрация

В городском округе Воскресенск продолжаются встречи в формате выездной администрации. В минувшую среду глава округа Алексей Малкин, а также его заместители и профильные специалисты встретились с жителями города Белоозерский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проанализировав обращения граждан, было принято решение провести встречу с жителями города Белоозерский. Большая часть вопросов связана с содержанием многоквартирных домов. Все обращения жителей будут отработаны. Ряд вопросов по просьбе жителей мы направим в фонд капитального ремонта, потому что жилой фонд здесь уже старый», — отметил Малкин.

В частности, вопросы коснулись капитального ремонта тротуара у поликлиники № 6 и железнодорожной станции «Белоозерская». Также жители отметили необходимость благоустройства дворовой территории по улице Юбилейной. Все вопросы приняты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.