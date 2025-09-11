В Воскресенске прошла выездная администрация на заводе «Машиностроитель»

В городском округе Воскресенск продолжаются встречи с жителями в формате выездной администрации. Сегодня, 11 сентября, первый заместитель главы округа Елена Овсянкина провела прием на базе воскресенского завода «Машиностроитель», где вместе с профильными специалистами ответила на обращения сотрудников предприятия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Завод находится возле автомобильной и железной дорог, поэтому большинство вопросов касались именно безопасности движения. Все это мы будем прорабатывать совместно с коллегами из ГИБДД. Также есть вопросы жилищно-коммунального комплекса», — подчеркнула Елена Овсянкина.

Работники завода обращались с вопросами ЖКХ, благоустройства, содержания МКД, ремонта дорог. Все вопросы взяты на контроль для своевременного решения.

«Спасибо администрации за организацию такой встречи. Сотрудники могут задать интересующие их вопросы без отрыва от производства. С Еленой Владимировной, первым заместителем главы, обсудили кадровую проблему, которая сейчас стоит, в принципе, перед всеми предприятиями, и мы не исключение. Не хватает рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, сварщики, газорезчики», — поделилась заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Карина Яковлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.