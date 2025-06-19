В Воскресенске прошел праздничный концерт ко Дню медицинского работника

«Всегда с огромным удовольствием прихожу на этот праздник, потому что в зале сидят самые добрые, отзывчивые и профессиональные люди нашего округа. Хочу пожелать, чтобы наше здравоохранение оставалось всегда на высоком уровне. Спасибо за вашу преданность профессии и самоотверженность!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В городском округе Воскресенск работают высокопрофессиональные врачи, квалификация и опыт которых стоят на защите здоровья не только местных жителей, но и пациентов из других округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.