В Воскресенске прошел патриотический час «Герои среди нас»

17 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф г. о. Воскресенск состоялся патриотический час «Герои среди нас». Участниками мероприятия стали юнармейцы и учащиеся шестого класса МОУ «Гимназия № 1».

Ведущая встречи Валентина Кравцова поделилась с подрастающим поколением семейными историями о трех поколениях своих родственников, вставших на защиту Родины в разные исторические периоды.

Руководитель воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Устинов в своем выступлении акцентировал внимание школьников на важности сохранения памяти о земляках — участниках локальных войн. Председатель Правления организации Наталья Ахметова рассказала гостям об истории создания мемориала воинам, погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах, а также о воскресенских матерях, свято чтящих память о сыновьях.

Особым гостем мероприятия стала ветеран Специальной военной операции, член Союза писателей России Елена Патрушева, отслужившая три контракта. Она поведала о своей работе в эвакуационном госпитале и отметила, что в ее семье СВО прошли три человека. Продолжил тему ее сын — Роман Ситнов, поделившийся впечатлениями о собственной службе.

В завершение встречи юные участники преподнесли цветы матерям и ветеранам. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

