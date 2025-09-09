В Воскресенске прошел областной конкурс «Лесник года 2025»

На лесной площадке городского округа Воскресенск в районе поселка им. Цюрупы в десятый раз прошел областной смотр-конкурс на звание «Лесник года 2025». В этом году в нем приняли участие 19 лесничих, представлявших каждое лесничество Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники конкурса продемонстрировали знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, а также в вопросах защиты и воспроизводства лесов.

Конкурс включал практические испытания по изготовлению деляночных столбов, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Лесничие также показали технику посадки сеянцев, определяя состав и полноту насаждения на лесном участке с помощью глазомера.

По итогам состязаний победу одержал представитель Истринского лесничества. Второе и третье места заняли лесничие из Шатурского и Волоколамского филиалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.