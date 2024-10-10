В Воскресенске прошел литературный час в рамках программы «Активное долголетие»

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Третий возраст» для участников клуба «Позитив+» и гостей библиотеки прошел литературный час «Мне выпала горькая слава», посвященный 130-летию со дня рождения Бориса Пильняка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воскресенского городского округа.

Писатель, которому выпала «горькая участь говорить правду», стал одновременно летописцем жестокого краткого века и одним из самых пронзительных выразителей времени. Его творчество вызывало жаркие споры. Одни считали его революционным писателем. Другие, напротив, называли «внутренним эмигрантом» и даже «врагом».

Для воскресенцев Пильняк особенно интересен тем, что c Воскресенским краем связано начало литературной деятельности писателя.

«Началом моей литературной карьеры я считаю лето 1915 года, когда я написал сразу пять рассказов», - вспоминал он.

Под рассказами даты: Кривякино, май, июль 1915.

Гости встречи услышали рассказ о непростой судьбе писателя, его литературном таланте и личной жизни. Прозвучали отрывки из его произведений, были продемонстрированы архивные фотографии, исторические материалы и, конечно же, книги автора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.