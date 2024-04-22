В Воскресенске прошел квест профессий для школьников

«Сегодня молодежный центр «Олимпиец» проводит поистине уникальное мероприятие — профориентационный квест профессий. Школьники смогли ознакомиться с работой основных предприятий округа. В процессе квеста ребята также узнали об особенностях их профессиональной деятельности, а также попробовать себя в каждом деле», — рассказала заместитель директора МУ «МЦ «Олимпиец» Евгения Савельева.

В квесте приняли участие школьники 11 образовательных учреждений округа. Всего было представлено 13 площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.