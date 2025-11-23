В Воскресенске прошел фестиваль волонтеров «Сердце есть у каждого»

Молодежный центр «Олимпиец» в Воскресенске стал площадкой для фестиваля волонтерского движения «Сердце есть у каждого», сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие собрало активных и неравнодушных ребят из разных уголков Московской области: Воскресенска, Коломны, Дубны, Лосино-Петровского, Егорьевска и Одинцово.

Участники смогли не только рассказать о своей деятельности и реализованных проектах, но и обменяться опытом, узнать что-то новое и просто приятно провести время в кругу единомышленников.

Творческим стартом дня стал конкурс видеовизиток. Волонтеры в своих роликах ярко и креативно представили деятельность своих объединений, поделились уже реализованными проектами и заглянули в будущее. Участники рассуждали о том, каким они видят волонтерство через 5-10 лет, и передали напутствия будущим добровольцам.

Практическая часть фестиваля включала мастер-класс по изготовлению сухого душа. Под руководством учителя МОУ «СОШ „Горизонт“ Ларисы Лысовой добровольцы создали гигиенические наборы, которые будут отправлены бойцам СВО, как знак поддержки и напоминание о том, что их помнят.

Интеллектуальная часть программы была представлена тематическим квизом, где участники продемонстрировали свои знания о волонтерстве, истории Великой Отечественной войны и музыкальную эрудицию.

По итогам всех испытаний призовые места заняли:

1-е место — команда «Звезда надежды» (Одинцово);

2-е место — команда «Герои дня» (Воскресенск);

3-е место — команда «Поток сознания» (Дубна).

