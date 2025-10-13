В Воскресенске прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь»

В молодежном центре «Олимпиец» прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Каждый год мероприятие проходит в разных форматах, и в этот раз был выбран формат автоквеста «На месте!», который ежегодно проводит наш молодежный центр летом, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В фестивале приняли участие семь команд: «АЯКС» (АН «АЯКС»), «Борцы» (Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск), «Догнать за 180 минут» (сборная из Коломны), «Пересвет» (СК «Фосфоритный»), «Транскемикл-экспресс» (АО «Транскемикл-экспресс»), «Элементарно» (сборная), «Я хочу Сибаса» (ООО «ПК Формула»).

Перед началом мероприятия с приветственным словом к участникам обратился директор молодежного центра Андрей Баранов. Далее участникам кратко объяснили правила квеста, а также напомнили о важности соблюдения ПДД во время игры. Команды разъехались в направлении игровой зоны и ждали, когда организаторы скинут задания.

Квест продолжался ровно 180 минут, за которые нужно было разгадать 10 заданий, которые укажут на 10 локаций, а уже на них найти 10 кодов. После выполнения всех заданий нужно было решить 11-е бонусное задание.

По итогам фестиваля получилась следующая тройка призеров:

1-е место – «Борцы»;

2-е место – «АЯКС»;

3-е место – «Транскемикл-экспресс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.