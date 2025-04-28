В Воскресенске продолжается комплексное благоустройство «народных троп»

В деревне Чемодурово городского округа Воскресенск завершается благоустройство «народных троп» по региональной программе «Пешком». Две пешеходные зоны будут организованы на улице Центральной от дома № 1а к тротуару по ул. Шоссейная, а также к дому № 2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа по обустройству «народных троп», стартовавшая в 2021 году, пользуется спросом у жителей. В этом году в городском округе Воскресенск в нее вошли 16 объектов. «Народные тропы» также обустроят в микрорайонах Лопатинский, Москворецкий, Новлянский и Фетровой фабрики города Воскресенска, а также в посёлке Фосфоритный.

Цель программы — создать комфортные условия для передвижения. Вместо того, чтобы противостоять «народным тропам», их благоустраивают. Обустроенные дорожки делают удобнее маршруты жителей до социально значимых объектов и автобусных остановок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.