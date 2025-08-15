В Воскресенске продолжается капитальный ремонт Москворецкой гимназии

Депутаты и представители Общественной палаты Воскресенска проверили ход капитального ремонта МОУ «Москворецкая гимназия», также пообщались и с подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент в гимназии идет монтаж электрооборудования, укладка плитки, установка дверей, фасадные работы, а также монтаж каркаса подвесного потолка и шпатлевка спортзала и лестничных пролетов. На улице идет работа над освещением, прокладывают подстилающие слои из щебня и занимаются укладкой геотекстиля. Завершить работы планируется в этом году.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и современные условия для обучения и развития детей. В ходе проверки я убедился, что работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых норм и стандартов. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов и технологий. Я уверен, что конечный результат — современная и комфортная гимназия — оправдает все ожидания. Мы будем и дальше тщательно контролировать ход ремонта и оперативно реагировать на любые возникающие вопросы. Важно, чтобы каждый ученик и каждый учитель имели возможность учиться и работать в достойных условиях. Это наша общая задача и приоритет», — прокомментировал депутат Андрей Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.