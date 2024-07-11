В Воскресенске поздравили «серебряных» юбиляров семейной жизни

10 июля в отделе ЗАГС по городскому округу Воскресенск почествовали «серебряных» юбиляров совместной жизни — Ирину Александровну и Евгения Михайловича Титовых. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

История Ирины и Евгении очень интересна. Знакомы они с детства: росли, дружили, гуляли с друзьями. Друг и решил познакомить Евгения с сестрой Ирины. Но когда ребята пришли в гости, дверь им открыла Ирина. И Евгений посмотрел на нее глазами не просто друга, а мужчины. Этот момент стал решающим в их судьбе — это был момент зарождения настоящей любви.

У Ирины была мечта — выйти замуж за милиционера. И Евгений, как настоящий мужчина, исполнил мечту любимой девушки.

Ирина и Евгений воспитали прекрасную дочь Надежду, которая выбрала для себя сложную, ответственную и, важную профессию педиатра.

Серебряный юбилей славит сложившуюся семью, в которой детям тело и уютно, друзьям радостно и надежно, где домашний очаг горит ровным спокойным пламенем, вселяя веру во всепобеждающую силу добра и безграничное могущество любви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.