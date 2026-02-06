В Воскресенске поздравили деятелей науки

Ко Дню российской науки активисты Молодой гвардии, сторонники партии и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов посетили АО «Воскресенский НИУиФ» — Научно-исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте. В честь наступающего праздника работники получили благодарности за вклад в развитие отечественных научных исследований и разработок.

Особого признания удостоились ведущие специалисты института. Благодарности были вручены заведующей лабораторией научно-технических разработок Татьяне Токмаковой и инженеру 1 категории Любови Мишиной. Эти награды являются отражением их многолетнего труда, преданности науке и выдающихся достижений в области создания инновационных удобрений и технологий, имеющих стратегическое значение для агропромышленного комплекса страны.

«Сотрудники института вносят неоценимый вклад не только в прогресс химической отрасли, но и в обеспечение продовольственной безопасности России. Подобные мероприятия помогают привлекать внимание молодежи к науке и стимулировать дальнейшее развитие инновационного потенциала страны», — отметил Сергей Слепов.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.