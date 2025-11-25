В Воскресенске подвели итоги фестиваля-конкурса искусств «Время вдохновения»

23 ноября на главной сцене Дворца культуры «Химик» городского округа Воскресенск состоялся Гала-концерт, на котором были подведены итоги IV Открытого межзонального многожанрового фестиваля-конкурса искусств «Время вдохновения». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В творческом состязании приняли участие 382 участника из семи муниципалитетов Московской области: Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Балашихи, Раменского, Бронниц, Орехово-Зуева. В мастерстве соревновались инструменталисты, вокалисты, театралы, чтецы, юные представители декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Выступления конкурсантов этого года были высоко оценены жюри, многие достигли высоких результатов: два обладателя Гран-при, 48 лауреатов первой степени, 51 лауреат второй степени, лауреатами третьей степени стали 53 участника.

Гран-при удостоены:

Анастасия Левина — вокальная студия «Солнечный зайчик», СП «ДК „Юбилейный МУ „ЦРК“», (г. о. Воскресенск);

Анжелика Мишина — ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» (г. о. Коломна).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.