В Воскресенске Подмосковья на акции очистили лес от 19 кубометров отходов

Экологическая акция «Чистый лес» прошла на улице Горького в городском округе Воскресенск. Участники убрали бытовой мусор и неликвидную древесину, всего вывезли 19 кубометров отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию провели на участке лесного фонда на улице Горького. К уборке присоединились сотрудники Воскресенского участкового лесничества Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» и филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим».

В мероприятии также участвовали активисты и сторонники партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Андрей Баранов, координатор партпроекта «Чистый лес» Оксана Шкуренкова, представители движения «Волонтеры Подмосковья», молодогвардейцы, сотрудники администрации округа и жители.

Участники очистили территорию от бытовых отходов, пластиковых бутылок, стекла и старых веток. С площадки вывезли 14 кубометров мусора и 5 кубометров неликвидной древесины.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.