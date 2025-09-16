В Воскресенске почтили память жертв фашизма

В Международный день памяти жертв фашизма, который отмечается во второе воскресенье сентября, волонтеры молодежного центра «Олимпиец» собрались у мемориала несовершеннолетним узникам концлагерей в Воскресенске. Они почтили память миллионов людей, ставших жертвами нацистского режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта памятная дата, установленная в 1962 году, приходится на сентябрь не случайно. Именно в этом месяце произошли два ключевых события Второй мировой войны: ее начало 1 сентября 1939 года и полное завершение 2 сентября 1945 года.

Для России этот день имеет особое значение, именно наша страна пострадала от рук нацистских захватчиков больше других. Наш многонациональный народ сумел пережить все самые страшные ужасы Второй мировой войны — голод, бомбежки, концлагеря.

Сохранение этой памяти важно, ведь по мере того, как забываются ужасы войны, начинает возрождаться фашизм, а вместе с этим происходит оправдание действий военных преступников и искажение исторических фактов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.