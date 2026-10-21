В Воскресенске отремонтировали пять пешеходных дорожек

Ремонт пяти пешеходных дорожек завершили в городском округе Воскресенск в 2026 году по губернаторской программе «Пешком», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Воскресенске завершили работы, запланированные на 2026 год по программе «Пешком», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. В округе отремонтировали пять пешеходных дорожек.

Два маршрута находятся в городе Воскресенске: от дома № 1 на улице Лермонтова до дома № 21 на улице Менделеева и от дома № 12 на Новлянской улице к общественной территории «Новлянская ривьера».

Еще три дорожки отремонтировали в сельских населенных пунктах: в селе Усадище от Южной улицы до улицы Воронцова; от улицы Королькова в селе Усадище до улицы Фабрики Вперед в селе Барановское; от Почтовой улицы в селе Фаустово до Чехловской улицы в деревне Золотово.

Приоритет программы — обустройство «народных троп» вблизи социально значимых объектов. Новые дорожки и ремонт существующих должны сделать удобнее путь к школам, детским садам, больницам и остановкам общественного транспорта.

Всего в 2026 году в Подмосковье благоустроили более 1 тыс. пешеходных дорожек.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.