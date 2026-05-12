В Воскресенске отпраздновали День Победы в парке Кривякино

Празднование Дня Победы прошло в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Главным событием стал парад-шествие воспитанников патриотических объединений и кадетских классов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Глядя на них, понимаешь, что поколение победителей достойно продолжается. Они — живая связь времен и надежная опора России завтрашнего дня», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

На липовой аллее работали тематические площадки военно-патриотических объединений «Боевое братство», ассоциации ветеранов СВО, «Поиск 65», «Рубеж 2014», союза десантников Воскресенска и сектора казачьей культуры парка. В главном доме усадьбы открылась выставка «Во славу Родины. Ключ Победы» с фотографиями из личного архива фронтового корреспондента Анатолия Егорова. Главным экспонатом стал ключ от Рейхстага.

В Яблоневом саду прозвучали «Песни нашей Победы» в исполнении участников программы «Активное долголетие» МУ «ЦРК» СП ДК «Юбилейный». Творческие коллективы округа подготовили концертную программу, а гости праздника подпевали знакомым мелодиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.