В Воскресенске отправили гуманитарную помощь в зону проведения СВО

В городском округе Воскресенск уделяют особое внимание поддержке участников специальной военной операции. В местном отделении партии «Единая Россия» глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и депутаты муниципалитета передали очередную большую партию гуманитарной помощи для наших героев, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Стоит отметить, что гуманитарные грузы формируются с учетом запросов от бойцов. В этот раз были собраны медикаменты, продукты питания, средства гигиены, теплая одежда, инструменты — все самое необходимое. Партия помощи направлена в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей для скорейшей отправки в зону боевых действий.

«Городской округ Воскресенск будет продолжать делать все необходимое для поддержки наших бойцов. Своих не бросаем — принцип, который подтверждаем делами», — отметил Алексей Малкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.