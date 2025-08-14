В Воскресенске отметили Медовый спас

сегодня в 14:58

Медовый Спас, отмечаемый ежегодно 14 августа, является одним из важнейших православных праздников в русской культуре, символизирующим начало Успенского поста и завершение сбора меда пчеловодами. В деревне Лидино городского округа Воскресенск этот праздник традиционно отмечается ярким и веселым мероприятием, объединяя жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С праздником жителей поздравили руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, благочинный второго Воскресенского (Белоозерского) благочиннического округа, настоятель Вознесенского храма с. Барановское протоиерей Сергий Рыбаков и депутат Совета депутатов городского округа Сергей Кондратьев.

Традиционно считается, что именно в этот день освящают первый урожай меда нового сезона. По народным поверьям, после Медового Спаса начинается новый цикл природы — дни становятся короче, ночи прохладнее, и лето постепенно уступает осени.

Праздник стал важным событием, укрепляющим связи между поколениями и поддерживающим традиционную русскую культуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.