В Воскресенске отметили День защитника Отечества

Гостей праздника ждала разнообразная программа, организованная работниками культурных, образовательных и военно-патриотических организаций городского округа Воскресенск. По всей территории парка работали выставки, познавательные игры-викторины и интерактивные фотозоны, работала точка сбора гуманитарной помощи.

«В этот день мы славим героев прошлого и настоящего, тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны, защищая наши семьи, близких и родных, наш общий дом. От всего сердца поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и счастья, и конечно, мирного неба над головой. С праздником!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.