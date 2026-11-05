В Воскресенске отметили День военного разведчика акцией памяти

Акция памяти «Герои особого назначения» прошла 5 ноября в Воскресенске у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах. Ее приурочили ко Дню военного разведчика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции участвовали ветераны локальных войн и конфликтов, родители и семьи погибших воинов, а также те, чья служба была связана с военной разведкой. Почетный караул у мемориала несли курсанты военно-патриотического клуба «Шторм».

Разведчиков поздравили заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск С. С. Слепов и председатель правления воскресенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Н. Б. Ахметова. К участникам также обратились ветеран разведывательного батальона в Афганистане С. Андреев и председатель воскресенского отделения союза десантников В. М. Скрябин.

Участники почтили минутой молчания погибших разведчиков и земляка Геннадия Воробьева — рядового разведчика-снайпера, погибшего при выполнении боевого задания 4 ноября 1984 года. Литию отслужил благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Сергий Рыбаков. Затем присутствующие возложили цветы к мемориалу.

День военного разведчика отмечают в России 5 ноября. История военной разведки восходит к Древней Руси: специальные отряды на службе у князей выясняли планы противников и предотвращали внезапные нападения кочевых племен и соседних государств. Со временем структура разведки неоднократно менялась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.