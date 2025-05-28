В Воскресенске отметили День пограничника

Представители депутатского корпуса и общественных организаций, а также неравнодушные жители возложили цветы к монументу погибшим в локальных войнах и конфликтах.

«Пограничники первыми принимают на себя удар врага. Сегодня пограничные войска являются надёжной опорой и защитой целостности нашего государства», — отметил председатель Совета депутатов г. о. Воскресенск Сергей Матвиенко.

Пограничники осуществляют охрану государственной границы по морю и суше. В их обязанности входит препятствование незаконному пересечению пределов страны, её оборона, контроль и пропуск граждан, задержание нарушителей, взаимодействие с другими органами власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.