В Воскресенске отметили День города и День России

На главной площади парка усадьбы Кривякино вручили награды тем, кто самоотверженным трудом и преданностью своей малой родине делает город лучше. Благодаря им Воскресенск не просто живёт, а развивается.

Одной из точек притяжения и особенным украшением стал гала-концерт лауреатов XVI областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Воскресенск уже несколько лет подряд является главным местом проведения данного фестиваля.

Праздничный день завершился яркой концертной программой творческих коллективов округа. Подарком для воскресенцев стало выступление кавер-группы «Новые ракеты», которые зарядили атмосферу позитивом и энергией. Их исполнение любимых хитов не оставило никого равнодушным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.