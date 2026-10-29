В Воскресенске отметили День добровольца Подмосковья

Глава Воскресенска Алексей Малкин 27 октября поздравил волонтеров и вручил им награды на торжественном мероприятии ко Дню добровольца Подмосковья, который отмечают 29 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 3 тыс. волонтеров из Воскресенска зарегистрированы на платформе «Добро.РФ», еще более 1,5 тыс. — в движении «Волонтеры Подмосковья».

Добровольцы участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело»: отправляют помощь на фронт и поддерживают семьи бойцов СВО. Они помогают пожилым людям и ветеранам, участвуют в фестивалях, акциях, конкурсах и субботниках, присоединяются к федеральным инициативам по благоустройству и голосованию за комфортную городскую среду.

Сообщество объединяет людей разных возрастов. Серебряные волонтеры — представители старшего поколения — работают рядом со школьниками и студентами и становятся их наставниками.

27 октября глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил добровольцев с праздником и вручил им награды.

«Спасибо вам за доброе сердце, отзывчивость и готовность помогать! За то, что не ждете благодарности, а просто делаете мир вокруг лучше», — сказал глава округа.

Стать волонтером в Московской области можно через региональное движение «Волонтеры Подмосковья» или федеральную платформу «Добро.РФ».

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.