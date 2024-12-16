В Воскресенске открылся новогодний арт-фестиваль

В парке усадьбы Кривякино состоялось торжественное открытие VI новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе Елки». Это событие стало праздником для всех, кто ценит искусство, творчество и ждет новогодних чудес.

«ЧУднЫе елки» — выставка творческих работ участников конкурса новогодних инсталляций. Все желающие могли оценить уникальные арт-елки, созданные талантливыми художниками и дизайнерами. А на экскурсии по экспозиции арт-фестиваля гид рассказал интересные факты о создании представленных работ.

Работы юных талантов на выставке детских рисунков «Моя елочка», ярмарка новогодних сувениров, живые ёлочки, игрушки, Дед Мороз и Снегурочка, уютное чаепитие создали в парке атмосферу сказки и волшебства.

На мастер-классе по аппликации из фетра под руководством опытных мастеров каждый мог создать свою уникальную елочку, ставшую отличным дополнением к новогоднему декору.



Торжественное открытие арт-фестиваля — концертная программа образцового фольклорного театра «Вечёрка» и хореографического коллектива «Отражение» ДК р. п. Хорлово МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“. Живая музыка, танцы и хороводы подняли настроение всем присутствующим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.