В Воскресенске открыли сельский кабинет финансовых и госуслуг

Первый в Подмосковье сельский кабинет доступа к финансовым и государственным услугам открыли в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. Жители смогут дистанционно пользоваться проверенными цифровыми сервисами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый в Московской области сельский кабинет доступности финансовых и государственных услуг открылся в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. Проект реализовали по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на базе филиала № 25 Воскресенской централизованной библиотечной системы при участии Главного управления Банка России по ЦФО и администрации округа.

Кабинет оборудован компьютером с проводным интернетом и доступом только к проверенным ресурсам. Жители Ратчина и соседних населенных пунктов смогут оплачивать ЖКХ, налоги, штрафы и мобильную связь, проводить банковские операции, пользоваться порталом «Госуслуги», записываться в МФЦ и к врачу, а также устанавливать самозапрет на кредиты.

Сотрудник библиотеки будет помогать посетителям работать с сервисами. В день открытия для жителей провели консультации по финансовой грамотности и кибербезопасности.

«Открытие сельского кабинета — важный шаг в повышении доступности финансовых и государственных услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Теперь у них появилась возможность решать многие вопросы рядом с домом. Мы продолжим работу в этом направлении», — отметила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.