В Воскресенске открыли парту героя в честь участника ВОВ

В школе-интернате поселка Хорлово открыли парту героя, посвященную Виктору Клементьевичу Слепову. В 1942 году Виктор Клементьевич был призван в ряды Советской армии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

До 1943 года проходил обучение в статусе курсанта в военном училище. С июня 1943 по май 1945 года принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 30-й стрелковой дивизии и 69-й механизированной бригады в звании сержанта командного расчета.

Приближая День Победы, Виктор Клементьевич дошел до Берлина. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, был награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

28 декабря 1946 года Виктор Слепов был демобилизован по возрасту и устроился столяром в родном поселке Хорлово на фабрику «Молот и Серп», где трудился до 1965 года. А уже 16 августа 1965 года он начал преподавать трудовое обучение в Хорловской школе-интернате, где поработал более 20 лет.

«Подрастающее поколение должно знать, ценить и уважать подвиги наших героев, следовать их примеру. В школе-интернате патриотическому воспитанию уделяется большое внимание», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

«Парта героя» — это Всероссийский патриотический проект партии «Единая Россия», целью которого является сохранить память о мужественном человеке, совершившим доблестный поступок, проявившим личное мужество и готовность к самопожертвованию.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.