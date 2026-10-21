В Воскресенске открыли новую спортивную площадку в поселке Хорлово

На новой площадке установили ворота для мини-футбола и баскетбольные стойки. Территорию оборудовали бесшовным наливным резиновым покрытием для безопасных и комфортных тренировок и оградили металлическим забором.

Площадка предназначена для детского досуга, занятий физкультурой и дружеских матчей взрослых жителей.

«Огромная благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству региона за поддержку. Мы продолжим эту совместную работу, чтобы у каждого жителя, в том числе и в сельских населенных пунктах, была возможность заниматься спортом рядом с домом», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Объект построили по народной программе «Единой России» в рамках национального проекта «Спорт России».

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.