В Воскресенске открыли новую спортивную площадку в поселке Хорлово
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
Спортивная площадка площадью 760 квадратных метров открылась 20 октября в поселке Хорлово городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На новой площадке установили ворота для мини-футбола и баскетбольные стойки. Территорию оборудовали бесшовным наливным резиновым покрытием для безопасных и комфортных тренировок и оградили металлическим забором.
Площадка предназначена для детского досуга, занятий физкультурой и дружеских матчей взрослых жителей.
«Огромная благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству региона за поддержку. Мы продолжим эту совместную работу, чтобы у каждого жителя, в том числе и в сельских населенных пунктах, была возможность заниматься спортом рядом с домом», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Объект построили по народной программе «Единой России» в рамках национального проекта «Спорт России».
Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.