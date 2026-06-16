В Воскресенске наградили призеров и победителей ВОШ

Церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошла 16 июня в городском округе Воскресенск. В финале олимпиады муниципалитет представили 33 ученика из пяти школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году учащиеся Воскресенска выступили на восьми предметных олимпиадах, которые проходили в разных регионах страны. Лидером по количеству участников и победителей стал лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Также в заключительном этапе участвовали школьники лицея № 23, Москворецкой гимназии, гимназии № 1 и школы № 3.

Победителями по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» стали три воспитанника лицея имени Стрельцова. Призерами признаны 14 учащихся этого же лицея по обществознанию, технологии, искусству и основам безопасности и защиты Родины, два ученика лицея № 23 по литературе и искусству, а также одна ученица гимназии № 1 по искусству.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с блестящими результатами! Благодарю педагогов за наставничество и родителей — за поддержку. Вы — гордость Воскресенска! Пусть ваши победы станут стартовой площадкой для новых свершений», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.