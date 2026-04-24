В Воскресенске наградили победителей регионального этапа ВСОШ

В Воскресенске 23 апреля 2026 года наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады. Награды школьникам вручили глава округа Алексей Малкин, его заместитель Ольга Коротеева и председатель совета депутатов Сергей Матвиенко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В текущем учебном году в региональном этапе олимпиады приняли участие 767 школьников из 13 общеобразовательных организаций округа. По сравнению с прошлым годом число участников выросло на 166 человек.

По итогам испытаний определен 61 победитель — это 53 уникальных участника. Призерами стали 329 человек, или 205 уникальных участников. Всего школьники получили 390 дипломов по 24 общеобразовательным предметам.

Лидерами по количеству победителей и призеров стали лицей имени Стрельцова П. В., гимназия № 1 и Москворецкая гимназия.

«Ваши успехи доказывают, что талант, помноженный на труд, дает блестящий результат. Спасибо педагогам за наставничество, родителям — за поддержку, а вам — за стремление к знаниям! Горжусь каждым из вас! Вперед, к новым победам!» — поздравил школьников Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.