Учителя, руководство, ученики и активисты детских общественных объединений школы «Наши традиции» в Воскресенске 16 ноября приняли участие в компенсационном озеленении территории после капремонта здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории школы «Наши традиции» высадили 27 саженцев туи. Их передал экологический проект «ДоброЛес».

«Капитальный ремонт позволил обновить учебную инфраструктуру. А сегодня мы заложили «зеленое сердце» обновленной школы. Туи — символ вечной жизни и уюта», — отметил директор школы Иван Шешанков, председатель комиссии по образованию (науке), спорту, патриотическому воспитанию, добровольчеству, работе с молодежью общественной палаты городского округа Воскресенск.

Туи выбрали благодаря их агротехническим и экологическим преимуществам. Хвойные растения сохраняют декоративность круглый год, относительно неприхотливы в уходе, эффективно очищают воздух и позволяют сформировать плотную живую изгородь.

Общественная палата традиционно поддерживает инициативы по благоустройству и экологическому оздоровлению территории региона. Член общественной палаты Московской области, эксперт телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!» Ольга Бурлуцкая подчеркнула, что озеленение школьных территорий помогает улучшать экологическую ситуацию в городах и воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.