В Воскресенске благоустроили «народную тропу»

Несмотря на то, что в Воскресенске завершено обустройство пешеходных зон по программе «Народные тропы», по обращениям жителей в округе продолжается благоустройство дорожек, которые прокладывают сами воскресенцы, срезая путь. Жители обратились за помощью в обустройстве «народного» участка тропы, ведущей от дороги в СНТ «Перебатино» до мостика через овраг в Гостилово, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В сотрудничестве с Администрацией городского округа Воскресенск силами строительной компании ООО «Эль Грандес» в короткий срок были проведены работы по асфальтированию «народной тропы» протяженностью 120 м. Жители выражают благодарность за быстрый отзыв и качественное благоустройство.

В этом году в рамках программы «Народные тропы» в муниципалитете заасфальтировано 583 кв. м. Главная цель работ — привести в порядок дорожки, которые используют жители, чтобы сократить путь до значимых объектов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.