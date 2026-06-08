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В Воскресенске 6 июня отпраздновали День поселка Хорлово

Празднование Дня образования рабочего поселка Хорлово прошло 6 июня в городском округе Воскресенск. Жителей поздравили глава округа Алексей Малкин и председатель совета депутатов Сергей Матвиенко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В честь праздника для жителей организовали концертную программу с участием творческих коллективов округа. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Активным жителям, внесшим вклад в развитие и благоустройство поселка, вручили награды.

«Выражаю искреннюю признательность всем, кто трудится на благо Хорлово. Желаю поселку дальнейшего развития, а каждому жителю — крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — поздравил жителей глава округа.

По традиции в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» состоялся розыгрыш призов. Завершился вечер танцевальной программой с популярными композициями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.