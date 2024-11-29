В Воробьевской библиотеке мастерили новогодние сувениры

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Участники творческой мастерской «Вдохновение», изготовили праздничные украшения для библиотеки и с удовольствием оформляли помещение. Разноцветные гирлянды, белоснежные снежинки, нарядные снеговики, елочные игрушки, и конечно, символ Нового года — Змею.

В свои работы ребята вложили много сил и терпения, проявили фантазию и воображение. Использовали различные материалы: цветную бумагу, сверкающий фоамиран, разноцветные блестки, клей.

Изготовление праздничных украшений и оформление помещения требует точных и мелких движений. Это способствует развитию мелкой моторики, что в будущем пригодится для выполнения более сложных задач.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.