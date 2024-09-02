В Волоколамском отделе ЗАГС поздравили золотых юбиляров семейной жизни

50-летний юбилей совместной жизни отпраздновали супруги Соколовы Елена Евгеньевна и Владимир Алексеевич. По словам юбиляров, их свела любовь к искусству. Ведь познакомились Владимир Алексеевич и Елена Евгеньевна в День театра, а зарегистрировали свой брак в День кино, 27 августа 1974 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Все эти годы супруги жили и трудились в Волоколамске. Елена Евгеньевна 35 лет проработала преподавателем в Волоколамском техникуме, а Владимир Алексеевич художником-оформителем, без которого не обходилось ни одно районное мероприятие. На сегодняшний день золотые юбиляры находятся на заслуженном отдыхе. Жена увлекается рукоделием, а муж занимается огородом и в свободное время любит посидеть за компьютером.

Поздравить счастливую пару с полувековым юбилеем семейной жизни пришли дети, внуки, а также родственники и друзья. По мнению супругов, секрет семейного счастья заключается в умении прощать и уступать, в способности помогать друг другу. И только там, где царят поистине глубокие искренние чувства возможно рождение бесконечного семейного счастья.

2024 год объявлен Годом Семьи и юбиляры совместной жизни получают выплату: в 50-летний юбилей семья получает 5 тыс. рублей, в 55 лет — 6 тыс. рублей и далее.

Выплата назначается одному из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье.

Подать заявление на услугу можно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6571.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.