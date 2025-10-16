сегодня в 18:46

В Волоколамском округе сельхозпроизводители получили более 120 млн руб поддержки

Благодаря партийному проекту «Единой России» «Выбирай свое» сельхозпроизводителям Волоколамского округа с начала года выделили более 124 млн рублей поддержки. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Эти средства направляются на развитие племенного и мясного животноводства, а также на поддержку молочного производства. В 2024 году аграрии округа получили поддержку в размере 171,6 млн рублей», — рассказала муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Выбирай свое» Анна Агапова.

В частности, в этом году воспользоваться поддержкой смогли такие сельхозтоваропроизводители, как ООО «Тиэйч-РУС Милк Фуд», ООО «Шульгино», ООО «Агрохолдинг-Авангард», ЗАО «Шестаково», ООО «Совхоз Ярополецкий», ИП «Коробейщиков Н.И.» и другие фермерские хозяйства.

«Благодаря мерам поддержки мы обновили технику. Теперь у нас два трактора: Кировец К-735 и МТЗ 1222.3. Производительность уборочной кампании существенно повысилась. Кроме того, заметно возросла эффективность посева озимых», — рассказал исполнительный директор ЗАО «Шестаково» Андрей Валявский.

В свою очередь, индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства Дмитрий Марченко сообщил, что благодаря мерам поддержки он смог приобрести качественные корма и топливо.

Еще 7 хозяйств подали заявки на получение поддержки до конца нынешнего года.

Всего в Волоколамском округе функционируют десять сельскохозяйственных предприятий и 23 фермерских хозяйства.

Как отмечал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, для фермеров региона действуют более 30 мер господдержки. Среди них — субсидии на поддержку племенного животноводства, развитие мясного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Только на гранты и субсидии для развития семейных ферм в этом году выделено порядка 120 млн рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 млн рублей, на грант «Агростартап» для начинающих фермеров — более 42 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.