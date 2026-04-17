В Волоколамском округе провели урок мужества к 40-летию аварии на ЧАЭС

Урок мужества к 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС прошел 16 апреля в школе-интернате Волоколамского округа. Пятиклассники подготовили тематическую программу о событиях апреля 1986 года и почтили память ликвидаторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники рассказали об истории аварии на Чернобыльской атомной электростанции, прочитали стихи о подвиге ликвидаторов и посмотрели документальный фильм. В завершение встречи дети исполнили памятную песню.

Перед учениками выступили заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова и председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева. Они напомнили о значении подвига ликвидаторов и подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В округе проживают 11 человек, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Исполняющая обязанности директора школы-интерната Ирина Шувалова поблагодарила учеников и педагогов за подготовку и проведение мероприятия.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.