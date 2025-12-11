В Волоколамском округе Подмосковья родились два амурских тигренка

Два амурских тигренка появились в конце августа в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Родителями малышей стали тигры Шива и Амур-Орион, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском родились два амурских тигренка. Это первые малыши в данной популяции за последнее время, что важно для сохранения редкого вида. Родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, оба — представители тигров-природников. Такой дуэт способствует восстановлению генофонда амурских тигров.

Тигрята появились на свет в конце августа. Мать прятала их в укромном месте, подготовленном для новорожденных, а сотрудники центра наблюдали за развитием малышей, стараясь не вмешиваться. Первое взвешивание прошло через месяц: оба тигренка весили около 7 килограммов. К середине ноября их масса увеличилась до 12 килограммов. Следующий ветеринарный осмотр запланирован на полгода.

Сейчас тигрята вместе с матерью находятся в отдельном вольере, чтобы обеспечить им спокойствие. Первые три месяца они питались только материнским молоком, а теперь начали пробовать мясо и уже охотятся на перепелок, демонстрируя навыки самостоятельного питания и охоты.

