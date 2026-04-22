В Волоколамском округе отметили День местного самоуправления

Торжественное мероприятие ко Дню местного самоуправления прошло 21 апреля в Волоколамском округе Подмосковья. В нем приняли участие представители администрации и совета депутатов, а лучших сотрудников отметили наградами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы округа Сергей Шорников и депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев поздравили участников встречи с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы Волоколамского округа Натальи Козловой за добросовестный труд. Праздничную программу дополнили выступления волоколамских вокалистов.

В администрации подчеркнули, что местное самоуправление в округе обеспечивает решение повседневных задач в сфере благоустройства, развития инфраструктуры и социальной политики. Работа выстраивается во взаимодействии с жителями с учетом их обращений и обратной связи.

Такой формат позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и последовательно развивать территорию округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.