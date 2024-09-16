В Волоколамском округе обезвредили 8 боеприпасов времен ВОВ

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» об опасных находках сообщил тракторист, который при проведении пахотных работ в районе деревни Карачарово обнаружил взрывоопасные предметы.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали подозрительные предметы как три минометные мины 50-милиметрового калибра, три ручные гранаты, а также артиллерийский снаряд 105-милиметрового калибра и взрыватель от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. После чего взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, перевезли их на полигон и обезвредили, соблюдая технику безопасности. Спасатели 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие специалистов ПСО-2 с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — отметил Андрей Образцов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.