В Волоколамском округе наградили более 50 медработников

Торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника прошло 18 июня в центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамском округе. Награды разных уровней получили более 50 сотрудников сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа началась с показа видеоролика о работе волоколамских медиков. В фойе центра для гостей организовали выставки коллективов декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и студии изобразительного искусства «Радуга». После этого состоялась церемония награждения специалистов, которые ежедневно помогают жителям округа, проявляя профессионализм и преданность делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.