сегодня в 19:04

В Волоколамском округе начались работы по благоустройству городского парка

В Волоколамском городском округе приступили к благоустройству городского парка. Рабочие начали демонтаж старой тротуарной плитки на центральной аллее вокруг малой архитектурной формы. Новое покрытие сделают асфальтовым, а также обновят бордюрный камень вдоль дорожек. Об этом сообщает администрация округа.

Ремонт ведется подрядчиком в соответствии с графиком проведения работ. Решение о необходимости замены тротуарной плитки, обусловлена обращениями жителей.

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул важность работы по благоустройству общественных пространств, которая проводится с учетом запросов и предложений жителей.

«Преображая все, что окружает твой дом, создавая парки, скверы, мы меняем не только качество жизни, но и культуру человека», — сказал Андрей Воробьев.

В связи с проводимыми работами с 21 июня по 10 июля территория паркового комплекса будет закрыта для посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.