В Волоколамском округе до конца года отремонтируют более 70 тыс кв м дорог

По народной программе партии ЕР на этот год в округе предусмотрен ремонт 26 дорожных участков, их общая протяженность составляет 16 км. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«На данный момент обновлено 11 объектов общей протяженностью 10 км и площадью 46 тыс. кв. м», — рассказала секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Козлова.

В частности, в Волоколамске в районе Новосолдатского переулка обновили более 500 м дороги площадью 3,7 тыс. кв. м, на улице Советской Армии — участок площадью 2,4 тыс. кв. м.

Кроме того, в деревне Титово модернизировали дорогу длиной более километра и площадью 6 тыс. кв. м.

В настоящий момент идут работы в селе Осташево, где обновят 730 м дороги площадью более 2,3 тыс. кв. м.

За последние пять лет в Волоколамском округе по народной программе уже отремонтировали более 170 км дорог площадью свыше 250 тыс. кв. м.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.