В Волоколамске установили новый световой фонтан

В центре поселка Сычево завершается благоустройство сквера. Качество работ, выполненных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», проверили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова и ее первый заместитель Сергей Александрович Шорников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители подрядной организации рассказали о финальном этапе благоустройства. В сквере уже установлены лавки, урны, светильники, а для безопасности посетителей смонтированы видеокамеры комплекса «Безопасный регион».

Центральным украшением территории стал световой фонтан. Рядом в ближайшие дни появятся качели.

Особое внимание уделили озеленению: высажены четыре яблони, четыре клена, десятки кустарников и более сотни многолетних цветов.

«Совсем скоро завершим все работы, и сычевцы смогут в полной мере оценить обновленное пространство для отдыха», — отметила Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.