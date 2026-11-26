В Волоколамске усилили профилактику ДТП после аварии с четырьмя студентами

Администрация Волоколамского округа организовала дополнительные мероприятия по дорожной безопасности после ДТП с четырьмя несовершеннолетними студентами. По данным на 26 ноября, всех пострадавших выписали из больниц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водитель попытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем, но автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали четверо несовершеннолетних студентов волоколамских учебных заведений.

Трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, один из них — также рваную рану головы. Их доставили на стационарное лечение в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Четвертому подростку с переломом пальца руки оказали помощь в местной больнице.

Администрация округа связалась с руководством учебных и медицинских учреждений, чтобы уточнить состояние студентов. На 26 ноября всех четверых выписали: один вернулся к занятиям в Волоколамске, трое восстанавливаются дома.

По поручению администрации в учреждениях среднего профессионального образования Волоколамска провели беседы о правилах дорожного движения и безопасности пассажиров. Информационные материалы направили в родительские чаты школ и колледжей округа.

27 ноября администрация и Госавтоинспекция проведут на улицах Волоколамска дополнительную профилактическую акцию. Водителям напомнят о скоростном режиме, необходимости учитывать погоду и риске внезапного появления диких животных.

С наступлением холодов и выпадением снега риск аварий возрастает: скользкое покрытие увеличивает тормозной путь, а на загородных трассах, особенно в темноте, опасность представляют лесные животные.

Водителям рекомендуют снижать скорость у лесных массивов, соблюдать безопасную дистанцию и следить за знаками «Дикие животные». При появлении животного нужно плавно тормозить, избегая резких маневров. Все находящиеся в автомобиле должны пользоваться ремнями безопасности, в том числе на задних сиденьях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.