В Волоколамске продолжается капремонт дошкольного отделения № 5 школы № 2

Работы по капитальному ремонту продолжаются в дошкольном отделении № 5 Волоколамской средней школы № 2, подрядчик ведет отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке 27 рабочих. Завершается демонтаж внутренних конструкций, также строители проводят отделочные и кровельные работы», — уточняется в сообщении.

Обновление здания детского сада площадью 2 165 кв. м включает кровельные и фасадные работы, замену инженерных сетей, окон и дверей, а также сантехнического оборудования. Также планируется внутренняя отделка и благоустройство территории. Новая мебель и техника будут закуплены для создания комфортных условий.

Завершение работ намечено на август 2025 года, и детский сад откроет двери для своих воспитанников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.