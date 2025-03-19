В Волоколамске отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией

Праздничные мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией провели 18 марта в Волоколамском округе. Большая программа с показом фильма и мастер-классом прошла в ЦКТ «Родники», сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрителям показали документальный фильм о воссоединении Крыма с Россией. Особое внимание создатели картины уделили событиям, предшествующим народному референдуму. Ярко показали и настроения самих жителей полуострова, их исторические связи и культурную близость с Россией.

«Ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года, свершилась историческая справедливость. Президент нашей страны тогда сказал, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Сейчас полуостров со всей Россией героически противостоит попыткам внешней агрессии. Победим вместе!» — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В завершение просмотра зал «Родников» наполнился триколорами, которые подняли вверх все гости мероприятия. И в этот момент из разных уголков раздалось легендарное «Крым наш!». Фразу подхватили все присутствующие. Этот эмоциональный момент объединил всех гостей.

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