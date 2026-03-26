В Волоколамске отметили 16-летие звания города воинской славы

Торжественное мероприятие в честь 16-й годовщины присвоения Волоколамску звания города воинской славы прошло 25 марта у стелы на пересечении улиц Сергачева и Ново-Солдатской. В церемонии приняли участие ветераны, представители администрации, школьники и студенты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятное мероприятие состоялось у стелы «Город воинской славы». Почтить историю города пришли жители разных поколений, в том числе молодогвардейцы и общественники.

С приветственными словами выступили первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников, председатель окружного совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Бахирев и почетный гражданин города Василий Шулепов.

Участникам напомнили о мужестве и стойкости защитников Волоколамска в разные исторические периоды, о героях, которые ценой жизни отстаивали родную землю. Слова благодарности прозвучали и в адрес военнослужащих, продолжающих традиции предков в зоне специальной военной операции.

Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к стеле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.