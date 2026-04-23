В Волоколамске долголетам рассказали, как защититься от мошенников

Олеся Мигачева предупредила пожилых людей: не стоит доверять звонкам от лиц, представляющихся сотрудниками полиции, банковских структур или даже Центробанка. Все эти организации никогда не решают вопросы по телефону. Главная задача преступников — похитить ваши деньги и личную информацию, поэтому ни под каким предлогом не диктуйте незнакомцам коды, приходящие в СМС.

Нередко злоумышленники выходят на тех, кого уже однажды обманули. Они обещают помочь вернуть утраченные средства якобы за небольшую «пошлину» или восстановить доступ к порталу «Госуслуги». Но и это — всего лишь очередной развод.

Среди недавно появившихся уловок — следующая: аферисты звонят под видом специалистов мобильных операторов. Они предлагают сменить тарифный план или погасить выдуманный долг, угрожая отключить связь. Если в смс-сообщении вам приходит ссылка и просят перейти по ней — это верный признак обмана.

Если же вы все-таки пострадали от рук мошенников, незамедлительно блокируйте счета в своем банке и пишите заявление в полицию. Вернуть украденное реально, только если действовать в течение первых 15–20 минут. И не забывайте про возможность установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги» — аннулировать его мошенники не смогут.